NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma SE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Sportartikelhersteller sollten 2022 ein Comeback starten nach einem schwachen Jahr 2021, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte nannte als Treiber verbesserte Produktlieferungen, höhere Preise, die Fußball-WM in Katar, eine mögliche Erholung in China und schwächere Vergleichswerte. Die Markendynamik von Puma bleibe stark./ajx/he



