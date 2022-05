ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Puma SE von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft, auch wenn das Kursziel von 90 auf 86 Euro gesenkt wurde. Analyst Simon Irwin lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die starke Markenentwicklung, die vergleichsweise geringe Abhängigkeit vom China-Markt und die Rolle von Puma im derzeitigen Wandel der Sportartikelindustrie. Seine Hochstufung steht im Gegensatz zum gleichzeitigen Adidas-Downgrade. Das gekürzte Puma-Kursziel begründete er mit einer allgemein gesunkenen Branchenbewertung./tih/edh



