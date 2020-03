NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma auf "Overweight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Analystin Chiara Battistini passte ihre Prognosen für den Sportartikelkonzern an die drohenden Belastungen durch die Coronavirus-Krise an. Daraus resultiere eine um 12 Prozent gesenkte Gewinnschätzung (bereinigtes EPS) für das laufende Jahr, schrieb sie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das zweite Halbjahr 2020 rechnet sie aber bereits mit einer klaren Geschäftserholung. Derzeit zieht Battistini die Puma-Aktie dem Adidas-Papier vor./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2020 / 20:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2020 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.