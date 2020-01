NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Puma von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft und das Kursziel von 48 auf 70 Euro angehoben. Geführt von einem starken Management habe der Adidas-Konkurrent seine Marke neu aufgestellt sowie die Produkte und Entwicklung dieser verbessert, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sei der Sportartikelhersteller dabei, seine Lieferketten zu digitalisieren. Dies werde die Wertschöpfung in der Zukunft fördern./ssc/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2020 / 17:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.