NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla nach einem sehr starken dritten Quartal von 42 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nachfrage nach den Lösungen für die Halbleiterindustrie und Messtechnik-Anwendungen dürfte in den nächsten zwei bis drei Jahren auf einem hohem Niveau verbleiben, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Jahr 2023 bringe dann Siliziumcarbid-Technologie die Chance auf einen weiteren Kursanstieg mit sich./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2021 / 15:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2021 / 15:57 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.