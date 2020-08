HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Qiagen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 39 auf 50 Euro angehoben. Das ursprüngliche Übernahmeangebot des US-Technologiekonzerns Thermo Fisher Scientific für das Biotechnologie- und Gendiagnostikunternehmen sei nur Wochen vor der Entwicklung von Corona zu einer weltweiten Pandemie gekommen, und die zuletzt von 39 auf 43 Euro je Aktie angehobene Offerte habe die Gewinnaussichten von Qiagen immer noch unterbewertet, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht eine gute Perspektive für Qiagen auch als eigenständiges Unternehmen./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2020 / 05:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.