FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Qiagen nach der Absage an den eigenen Verkauf von 38,50 auf 31,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Tobias Gottschalt kalkuliert in seiner Bewertung der Aktie nun nicht mehr mit einer Übernahmeprämie, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Trotz des Rückzugs hätten die Interessensbekundungen von möglichen Käufern gezeigt, dass das Geschäftsmodell des Diagnostikunternehmens attraktiv und zukunftsträchtig sei. Weitere Übernahmevorstöße, auch feindlicher Natur, seien nicht auszuschließen./tav/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020 / 08:10 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2020 / 09:00 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.