FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Qiagen nach Zahlen auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal des Gendiagnostik- und Biotech-Unternehmens sei nicht so schlecht verlaufen wie befürchtet, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2020 entspreche den gedämpften Erwartungen./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2020



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.