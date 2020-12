NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Qiagen nach einer Kapitalmarktveranstaltung von 46 auf 47 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Biotechunternehmen investiere in eine viel versprechende Zukunft, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.Er hob seine Umsatzschätzungen für die Jahre ab 2021 an, nahm aber nur geringfügige Änderungen seiner Gewinnprognosen vor./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2020 / 16:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2020 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.