NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Qualcomm nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 135 auf 165 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Chipkonzern habe trotz zuletzt gestiegener Markterwartungen außerordentlich stark abgeschnitten, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während das Unternehmen in den letzten zehn Jahren eine Menge durchgemacht habe, scheinen nun die langen, mühsamen Kämpfe von Qualcomm endlich ein Ende gefunden zu haben. Jetzt könnten die Anleger wesentlich besser den großen Traum vom bevorstehenden 5G-Zyklus träumen./la/mis



