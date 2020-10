HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rational nach Zahlen zum dritten Quartal von 450 auf 555 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Großküchenausrüster habe sich stark erholt und damit besser als befürchtet abgeschnitten, schrieb Analyst Cansu Tatar in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf kurze Sicht gebe es zwar weiterhin Risiken, allerdings seien die langfristigen Wachstumstreiber immer noch attraktiv./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2020 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.