HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rational nach endgültigen Jahreszahlen von 860 auf 770 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der rekordhohe Auftragsbestand sollte die Erholung des Großküchengeräte-Herstellers antreiben, schrieb Analystin Cansu Tatar in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen der steigenden Kosten für das Unternehmen habe er seine Gewinnerwartungen aber gesenkt. Zudem sei die Aktie auch nach der jüngsten Kurskorrektur noch anspruchsvoll bewertet./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2022 / 08:15 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.