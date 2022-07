LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Rational nach der jüngsten Kursrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Potenzial bis zum unveränderten Kursziel von 670 Euro sei nur noch begrenzt, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Solide Ergebnisse für das zweite Quartal und eine Bestätigung der Jahresziele erschienen in den Papieren des Großküchenausrüsters bereits eingepreist. Die Anleger könnten derweil durchaus nervös werden, wie sich Rational in einem Rezessionsumfeld schlagen werde./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2022 / 10:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.