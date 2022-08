FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rational von 689 auf 598 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Großküchenausrüsterr habe im ersten Halbjahr zwar einen Rekordumsatz erreicht, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Marge auf den operativen Gewinn (Ebit) sei allerdings gefallen, da es dem Unternehmen nicht gelinge, die Verkaufspreise schneller zu erhöhen als die Kosten stiegen./mf/bek



