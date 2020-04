FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Rational von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 500 auf 410 Euro gesenkt. Die Corona-Krise belaste die Endmärkte des Ausrüsters von Großküchen immer stärker, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Montag vorliegenden Studie. Im laufenden Jahr könne daher der Umsatz um nahezu 30 Prozent zurückgehen und der operative Gewinn (Ebit) sogar um 70 Prozent. Bis zu einer Rückkehr zum Niveau von 2019 könne es drei Jahre oder länger dauern./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.