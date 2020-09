NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Rational nach Marktdaten des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) auf "Underperform" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Demnach sehen sich 62 Prozent der Branchenbetriebe von Insolvenz bedroht, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Absatz dieser Kundengruppe des Ausrüsters von Großküchen sei im August um 42 Prozent eingebrochen auf Jahressicht. Zwar seien die Zahlen des Verbands Interesse-geleitet, man dürfe sie daher nicht so heiß essen, wie sie gekocht seien. Sie legten aber doch den Schluss nahe, dass sich die Marktlage in den vergangenen vier Wochen kaum gebessert habe./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2020 / 08:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2020 / 09:08 / ET



