FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rational von 604 auf 480 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Ausblick das Großküchenausstatters auf das Jahr 2021 sei sehr vorsichtig und liege deutlich unter den Markterwartungen, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Marktschätzungen dürften daraufhin kurzfristig deutlich zurückkommen. Gute langfristige Perspektiven seien in der Aktie mehr als ausreichend einpreist./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2021 / 16:39 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2021 / 16:46 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.