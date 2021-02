HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Reckitt Benckiser nach Zahlen von 9100 auf 8385 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Trendwende beim Konsumgüterkonzern sei weiter intakt, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine gesunkenen Gewinnschätzungen je Aktie für 2021 begründete er mit negativen Währungseffekten./ajx/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2021 / 17:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





