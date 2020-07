NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Reckitt Benckiser nach Zahlen von 6600 auf 7100 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Sowohl das Wachstum des Konsumgüterkonzerns als auch die Margen hätten positiv überrascht, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch detailliertere Offenlegungen und ein verfeinerter Ausblick deuteten in Richtung einer Verlangsamung der Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr und eines Rückgangs von Umsatz und Gewinn im Jahr 2021./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2020 / 00:50 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2020 / 00:50 / ET



