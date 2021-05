NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Reckitt Benckiser anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 5950 auf 6050 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts des Kursanstiegs seit dem vierten Quartal könne er seine Skepsis immer noch nicht ablegen, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Konsumgüterhersteller hänge stark von dem unsicheren Geschäft mit Hygieneprodukten ab, zudem stehe der Konzern unter anderem im Geschäft mit nicht rezeptpflichtigen Medikamenten weiterhin vor Herausforderungen./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2021 / 15:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2021 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.