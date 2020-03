LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Reckitt Benckiser von 7400 auf 6700 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die seit 2016 stetig sinkende Profitabilität des Konsumgüterkonzerns habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2020 bis 2023 reduziert, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Reckitt-Aktie berge aber genügend Potenzial für eine mittelfristig merkliche Aufwertung, begründete er sein anhaltend positives Anlagevotum./edh/tih



