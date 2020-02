NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Reckitt Benckiser nach reduzierter Unternehmensprognosen für die Margen von 6100 auf 5800 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst John Ennis reduzierte daraufhin in einer am Freitag vorliegenden Studie die Schätzungen für die Jahre 2021 bis 2023. Da es bis zu einer Rückkehr des Konsum- und Pharmakonzerns zu Wachstum noch einige Zeit dauern dürfte, empfiehlt Ennis eine neutrale Positionierung./bek/ajx



