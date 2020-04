NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Reckitt Benckiser von 6000 auf 5950 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Während die meisten anderen Konzerne im Konsumgütersektor wegen des Corona-Virus ihre Jahresprognosen senken dürften, könnte Reckitt Benckiser seine Ziele erhöhen, schrieb Analyst John Ennis in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit Blick auf die anstehende Berichtssaison. Der britische Anbieter profitiere von der erhöhten Nachfrage nach Reinigungsmitteln und Gesundheitsprodukten. Das Kursziel sinke jedoch unter anderem aufgrund von Währungseffekten./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 03:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.