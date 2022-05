NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Reckitt auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6600 Pence belassen. Berichten zufolge habe der Konsumgüterkonzern jüngst Angebote für sein Babynahrungsgeschäft erhalten, schrieb Analyst John Ennis in einer am Montag vorliegenden Studie. Das "Wall Street Journal" (WSJ) und die Nachrichtenagentur Bloomberg hätten angedeutet, dass es eine rund sieben Milliarde US-Dollar schwere Offerte des Finanzinvestors Clayton Dubilier & Rice (CDR) und nur wenige Angebote von anderen Finanzinvestoren gebe, was für ein verhaltenes Interesse an dem Geschäftsbereich spreche. In Berichten aus dem Mai seien noch Bewertungen von bis zu zehn Milliarden genannt worden, betonte Ennis./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2022





