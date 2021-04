Reckitt Benckiser Outperform

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Reckitt Benckiser vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7800 Pence belassen. Reckitt dürfte auch im ersten Quartal eine erhöhte Nachfrage nach Lysol/Dettol/Finish verzeichnet haben, schrieb Analyst Faham Baig in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein deutlicher Umsatzrückgang mit rezeptfreien Medikamenten dürfte dem jedoch in weiten Teilen entgegengewirkt haben./ajx/edh



