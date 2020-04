NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Reckitt Benckiser auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti fasste in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie die Hintergründe für die Senkung ihrer Schätzungen für europäische Lebensmittel-, Getränke- und Konsumgüterhersteller in den vergangenen beiden Wochen zusammen. Sie bevorzugt Segmente mit defensiver Ausrichtung wie Lebensmittel, Konsumgüter für den Massenmarkt und Softdrinks. Vorsichtiger ist sie für Hersteller von alkoholischen Getränken und Schönheitsprodukten. Zu ihren "Top Picks" zählen Nestle, Reckitt Benckiser und Danone./ajx/mis





Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2020 / 15:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2020 / 00:15 / BST



