NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Reckitt Benckiser nach Zahlen mit einem Verlust wegen milliardenschwerer Abschreibungen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 5000 Pence belassen. Er blicke weiter negativ auf die Aktie des Konsumgüterkonzerns, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieser habe weiter mit den strukturellen Herausforderungen im margenträchtigen Geschäft mit Gesundheits- und Ernährungsprodukten zu kämpfen./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2020 / 01:17 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2020 / 01:17 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.