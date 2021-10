LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Relx nach Zahlen von 2500 auf 2540 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter sei weiter auf gutem Weg zu einem nachhaltigen vier - oder fünfprozentigen Wachstum, schrieb Analyst Nick Dempsey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf das organische Wachstum der drei großen Sparten von Relx in den abgelaufenen neun Monaten./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2021 / 01:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2021 / 04:00 / GMT



