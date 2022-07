NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Relx vor Zahlen von 2670 auf 2800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Medienkonzerns bleibe einer seiner Top-Picks, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem Wachstum aus eigener Kraft im ersten Halbjahr von etwas mehr als 10 Prozent und zudem mit einer auf etwas über 31 Prozent gestiegenen Marge. Die Jahresziele dürften zudem bestätigt werden./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2022 / 19:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2022 / 00:15 / BST



