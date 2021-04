Renault Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Renault vor Zahlen von 45 auf 41 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wie Analyst Horst Schneider in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb, fehlten ihm bei dem französischen Autobauer derzeit die positiven Kurstreiber. Er rechnet im ersten Quartal damit, dass bessere Umsätze im Kerngeschäft von einer Schwäche bei der Avtovaz-Beteiligung aufgezehrt wurden. Die Aussichten für Renault hätten sich wegen höherer Rohstoffpreise und der Halbleiterknappheit verschlechtert./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2021 / 23:30 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.