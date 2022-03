NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Renault von 46 auf 31 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktien der europäischen Autobauer und -zulieferer schienen für 2022 eine größere Marktkorrektur bereits einzupreisen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Mit seinen gesenkten operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) trage er den Geschäftszahlen für das vergangene Jahr, einer geringeren Produktion 2022/23 und den anhaltenden Lieferkettenproblemen Rechnung. Titel wie BMW, Mercedes-Benz und Stellantis erschienen indes selbst auf Basis seines Stress-Szenarios nicht teuer./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2022 / 04:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





