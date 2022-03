ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Renault von 37 auf 24 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Ausstieg aus dem Russland-Geschäft sei richtig, schrieb Analyst Richard Carlson in einer am Montag vorliegenden Studie. Er legt seinem Kursziel nun den Schnitt der Gewinnschätzungen des Kerngeschäfts ohne Nissan für 2022 und 2023 zugrunde./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2022 / 03:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.