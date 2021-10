NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. In den vergangenen beiden Jahren hätten Anleger die gigantische Summe von zwei Billionen US-Dollar in Unternehmen außerhalb des traditionellen Autosektors investiert, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei Ausdruck des gestiegenen Interesses an neuen Mobilitätschancen. Nun "schlage das Imperium aber zurück", indem gestandene Konzerne wieder auf sich aufmerksam machten./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2021 / 09:11 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.