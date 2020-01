NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Jüngste Nachricht zur Allianz von Renault, Nissan und Mitsubishi stelle einen Neustart dar, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es gebe nun mehr spezifische Projekte. Unter anderem werde es den drei Automobilherstellern ermöglicht, in Europa Emissionsrechte zu bündeln und auf diese Weise Vorgaben besser zu erfüllen./ssc/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2020 / 14:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.