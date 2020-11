NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Renault von 37 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Aktienkurs von Nissan und das Potenzial beim Schuldenabbau dürften den Renault-Kurs weiter antreiben, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Franzosen halten gut 43 Prozent am japanischen Autobauer und der Anteil sei wertvoller geworden, argumentierte er für seine Kurszielerhöhung./bek



