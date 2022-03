NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Renault angesichts des Rückzugs aus Russland und des damit verbundenen Ausstiegs bei Avtovaz von 45 auf 38 Euro gesenkt. Durch den Schritt erwarte der Autobauer eine geringere operative Marge. Die Einstufung beließ Analyst Harald Hendrikse in einer am Freitag vorliegenden Studie aber auf "Overweight". Durch die Kursverluste der vergangenen Wochen bleibe das Verhältnis von Chancen und Risiken positiv./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2022 / 21:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



