ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Das erste Quartal sei dank des Rüstungsgeschäfts besser als erwartet verlaufen, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktien seien reif dafür, die Konkurrenz hinter sich zu lassen, sobald es wieder ruhiger um die Aktionärsstruktur werde. In der Bewertung sei das Geschäft mit der Autoindustrie derzeit quasi wertlos, während für die Rüstungssparte nur ein niedriges einstelliges mittelfristiges Wachstum eingepreist werde./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2020 / 15:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



