FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Rheinmetall sei gut ins Jahr gestartet, die endgültigen Quartalszahlen hätten dies nun bestätigt, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der freie Barmittelfluss sei besser gewesen als von ihm gedacht, ergänzte er. Das Papier sei unterbewertet, wenngleich die kurzfristige Entwicklung etwas gehemmt werden könnte - etwa aufgrund politischer Risiken im Zuge der Bundestagswahl./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2021 / 06:37 / GMT





