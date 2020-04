NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Rheinmetall von 123 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Humphrey überprüfte seine Gewinnschätzungen und Kursziele im Rüstungssektor anlässlich der Covid-19-Pandemie. Anleger sollten weiter defensiv ausgerichtet bleiben, empfahl er in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Vor diesem Hintergrund biete BAE Systems die größte Werthaltigkeit. Für Rheinmetall bleibe er ebenfalls positiv gestimmt./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2020 / 23:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.