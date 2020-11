NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Analyst Andrew Humphrey bezeichnete die Aktien in einer am Montag vorliegenden Studie als "Top Pick" im Rüstungssegment gemeinsam mit BAE Systems. Im Sektor gebe es zahlreiche recht niedrig bewertete Aktien mit einer robusten Ertragsperspektive. Rheinmetall dürfte vom Bedarf zur Erneuerung von Panzerfahrzeugen in Europa profitieren./tih/la



