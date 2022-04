NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Richemont mit "Buy" und einem Kursziel von 140 Franken in die Bewertung aufgenommen. Mit Cartier verfüge der Luxusgüterkonzern über die führende Marke im Schmuckgeschäft, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieses Geschäft sei weltweit nach wie vor stark fragmentiert und damit dürfte Richemont seinen Marktanteil weiter ausbauen. Die starke Bilanz sei ein Puffer in unsicheren Zeiten und neben möglichen Akquisitionen könnten auch Aktienrückkäufe erfolgen und die Dividende erhöht werden. Bezüglich des unter Druck stehenden Online-Modehändlers Yoox Net-a-Porter Group (YNAP) hoffe sie auf eine baldige Lösung./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2022 / 11:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2022 / 19:00 / ET



