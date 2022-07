NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Richemont auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 124 Franken belassen. Globale Marktsignale für den Luxusgütersektor deuteten im Vergleich zum Niveau von 2019 wegen des China-Geschäfts auf ein gebremstes zweites Quartal hin, schrieb ein Team um Analystin Louise Singlehurst in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die größte Überraschung dürfte aber die Stärke in Europa und den USA sein. Das zweite Halbjahr könnte dann verwundbarer werden wegen global nachlassender Wohlstands- und Stimmungsindikatoren./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2022 / 19:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.