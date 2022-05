NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Richemont nach Quartalszahlen von 165 auf 150 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Analystin Chiara Battistini reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für den Schmuck- und Uhrenkonzern. Damit trug sie den höheren Marketingausgaben Rechnung. Die Umsatzdynamik sei aber intakt./gl/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2022 / 20:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2022 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.