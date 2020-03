NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rio Tinto von 4700 auf 4400 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christopher LaFemina reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie seine Prognosen für die Minenkonzerne wegen des Risikos einer unmittelbar bevorstehenden starken Abschwächung des weltweiten Wirtschaftswachstums im Zuge der Coronavirus-Pandemie. Wahrscheinlich gehe es für die Kurse von Minenbetreibern kurzfristig noch weiter abwärts, ehe sie sich in der zweiten Jahreshälfte erholten. Kaufen könnten Anleger derzeit defensive Branchenwerte mit starken Bilanzen und guten Kapitalerträgen, wie dies bei Rio Tinto der Fall sei./ajx/jha/



