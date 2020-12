NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Rio Tinto von 4290 auf 5200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Das Verhältnis von Chancen und Risiken im Metall- und Minensektor sei trotz des zuletzt guten Laufs allgemein noch positiv, schrieb Analyst Alain Gabriel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für Rio Tinto änderte er sein Bewertungsmodell, um die Perspektiven für den Minenkonzern besser wiederzugeben./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2020 / 21:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.