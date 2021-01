LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rio Tinto von 3850 auf 5000 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Analyst Amos Fletcher begründete das höhere Kursziel in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie vor allem mit einer um 25 Prozent höheren Preisprognose für Eisenerz im laufenden Jahr. Auch für das Industriemetall Kupfer erhöhte der Experte die Prognose um mehr als 20 Prozent. Für die Aktien von Rio Tinto seien die in Kürze anstehenden Jahresziele des Minenkonzerns für 2021 der entscheidende Impuls./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2021 / 05:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2021 / 06:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.