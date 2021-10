LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat das Kursziel für Rio Tinto von 4900 auf 4200 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das Ausmaß der Probleme in Pilbara sei besorgniserregend, aber nicht ausschließlich auf Rio beschränkt, schrieb Analyst Amos Fletcher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zugleich sei ein neues Management, das auf Wachstum setze, nicht unbedingt schlecht. Eine schnellere Senkung des Kohlenstoffausstoßes mache das Bergbauunternehmen zukunftssicher. Er verwies allerdings auf höhere Investitionen, geringere Fördermengen und höhere Kosten, weshalb er seine Schätzungen und damit auch das Kursziel gesenkt habe./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2021 / 22:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2021 / 04:10 / GMT





