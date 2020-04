FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Rio Tinto nach Produktionszahlen von 3900 auf 4100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die reduzierten Investitionen des Bergbaukonzerns für 2020 hätten nicht überrascht, aber dennoch einen positiven Ton für die gesamte Branche in der Corona-Krise gesetzt, schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/kro



