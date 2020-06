FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Rio Tinto von 4100 auf 4600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Nachfrage in China dürfte weiterhin positiv überraschen, während Lateinamerika zugleich eine permanente Quelle an Angebotsrisiken bereithalte, schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu Bergbauwerten. Er hob seine Schätzungen für Preise und Unternehmensergebnisse an und liege damit nun deutlich über dem Konsens./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2020 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.