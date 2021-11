FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Rio Tinto von 6000 auf 5200 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die neue Wachstums- und Neuausrichtungsstrategie des Bergbaukonzerns sei angesichts der mittelfristigen Risiken für das Eisenerzgeschäft sinnvoll, schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Um diese umzusetzen, habe Rio Tinto aber noch einen weiten Weg vor sich. Zudem rechne er angesichts steigender Investitionen und Kosten mit höheren Barmittelabflüssen als bisher./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2021 / 08:22 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.